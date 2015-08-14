美国个股：高盛出售哥伦比亚煤矿部门，完成实货商品资产剥离计划

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约8月13日 - 私人拥有的煤炭企业Murray Energy周四表示，高盛 已将旗下备受争议的哥伦比亚煤矿部门卖给自己。此交易标志着高盛剥离实货商品资产的计划完成。
总部位于俄亥俄州的Murray Energy发表声明称，其已收购了高盛的哥伦比亚自然资源公司(Colombia Natural Resources)。后者拥有两座露天矿、三座未开发矿、以及一个港口和多辆轨道车等其它基础设施。
Murray并未透露与高盛的交易条款，高盛发言人拒绝就售价置评。
最近几年，高盛和摩根士丹利 遭受沉重的政治和监管压力，要求其剥离具有风险的大宗商品业务，尤其是涉及资产所有权的业务。高盛去年出售了一项金属仓储业务，并准备削减铀业务。(完) (编译 许娜；审校 孙茉莉)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透1月20日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 303.4 9 304.7 2 * 2月 302.6 50 302.4 12 * 3月 297.4 37 294.4 20 * 4月 288.6 171 290.1 116 * 5月 288.6 783 288.8 313 * 6月 288.3 7,494 288.5 3,431 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)