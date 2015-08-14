美国个股：高盛出售哥伦比亚煤矿部门，完成实货商品资产剥离计划

路透纽约8月13日 - 私人拥有的煤炭企业Murray Energy周四表示，高盛 已将旗下备受争议的哥伦比亚煤矿部门卖给自己。此交易标志着高盛剥离实货商品资产的计划完成。

总部位于俄亥俄州的Murray Energy发表声明称，其已收购了高盛的哥伦比亚自然资源公司(Colombia Natural Resources)。后者拥有两座露天矿、三座未开发矿、以及一个港口和多辆轨道车等其它基础设施。

Murray并未透露与高盛的交易条款，高盛发言人拒绝就售价置评。