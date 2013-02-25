更新版-美国个股: 高盛计划最早于本周启动新一轮裁员--消息

标题新闻：就业和趸售数据发布后，亚特兰大联储将美国首季经济增长年率预估从1.2%下调至0.6%
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路透2月25日 - 知情人士周一表示,高盛 计划最早将于本周开始新一轮裁员,股票交易部门裁员幅度要大于固定收益交易部门.
高盛通常在每年的这个时候裁撤5%表现最差的雇员.不过一些部门的裁员幅度可能会更大,尤其是股票交易部门,因其成交量和盈利都很疲弱.年内迄今为止,美国主要交易所股票交易量已下降7.2%.
消息人士透露,高盛去年遭受重创的固定收益交易部门,今年交易量有所改善,因此裁员幅度可能会少于5%.裁员规模会否大于高盛以往的5%裁员惯例,目前还不清楚.
"某些领域中的市场活动已加快,我们仍将把重点放在谨慎管理支出并分配资源上,以确保能最好地满足客户需求,并为股东创造良好回报,"公司发言人David Wells说.他拒绝就裁员置评.
本次裁员彰显出,即便华尔街显现出一些复苏迹象,但银行仍寻求通过削减员工数量来增加获利能力.
过去两年以来,高盛已裁员9%,或3,300名雇员.
高盛股价周一下跌4.18%,报每股147.65美元.截至上周五收盘,年内迄今公司股价升21%.(完) (编译 梁睿雪; 审校 王洋)
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路透伦敦4月7日 - 周五英镑料将录得四周以来的首个周线跌幅，因数据显示英国工业生产意外下降，令英国开启退欧进程之际，英国经济前景蒙阴。
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