高盛及德银未能摆脱涉及抵押贷款诈欺的诉讼

路透纽约11月12日电---美国法官周一拒绝了高盛集团(GS.N)和德意志银行(DBKGn.DE)的请求,未驳回联邦监管当局对他们的指控.高盛和德意志银行被控误导房利美FNMA.OB和房地美FMCC.OB购买数十亿美元计的风险抵押债.

曼哈顿的美国地方法院法官Denise Cote表示,美国联邦住房金融局(FHFA)可能会向某些提供抵押承销标准的银行要求诈欺赔偿.

FHFA已对房贷美及房利美在2005年9月至2007年10月之间购入的凭证提出控告.

FHFA表示,这些凭证中大约有111亿美元是由高盛承销,德意志银行承销约142亿美元.

高盛集团发言人Michael DuVally及德意志银行发言人Renee Calabro均不愿对此置评.针对这两家银行的聆讯预定在2014年9月开始.(完)

--编译 李婷仪; 审校 高琦

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