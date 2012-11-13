高盛及德银未能摆脱涉及抵押贷款诈欺的诉讼

日央行前审议委员称日圆兑美元若跌至125-130或被视为低估
路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
路透纽约11月12日电---美国法官周一拒绝了高盛集团(GS.N)和德意志银行(DBKGn.DE)的请求,未驳回联邦监管当局对他们的指控.高盛和德意志银行被控误导房利美FNMA.OB和房地美FMCC.OB购买数十亿美元计的风险抵押债.
曼哈顿的美国地方法院法官Denise Cote表示,美国联邦住房金融局(FHFA)可能会向某些提供抵押承销标准的银行要求诈欺赔偿.
FHFA已对房贷美及房利美在2005年9月至2007年10月之间购入的凭证提出控告.
FHFA表示,这些凭证中大约有111亿美元是由高盛承销,德意志银行承销约142亿美元.
高盛集团发言人Michael DuVally及德意志银行发言人Renee Calabro均不愿对此置评.针对这两家银行的聆讯预定在2014年9月开始.(完)
--编译 李婷仪; 审校 高琦
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京2月16日 - 前日本央行政策委员会审议委员白井早由里周四称，若日圆兑美元跌至125-130，国际社会或开始认为日圆被低估，美日经济对话将可能讨论汇率问题。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.2%至2015年7月以来最高。今年至今已累计涨一成，受更乐观的企业获利预期及新兴市场看跌押注解除提振。
路透纽约2月15日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周三表示，如果经济成长继续略高于趋势水平，且如果财政政策一如预期那样为经济提供刺激，美国联邦储备委员会(美联储)准备在未来几个月上调利率。