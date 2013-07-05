路透专访：痴迷新兴市场是一个代价高昂的错误--高盛策略师

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透伦敦7月4日 - 高盛资深策略师Sharmin Mossavar-Rahmani表示，在金融危机期间误判美国经济优势终结的投资者，将要为在新兴市场的大举押注付出昂贵代价。
Mossavar-Rahmani负责管理高盛私人客户的资产组合。她四年前就反对大举投资新兴市场的这股趋势，并试图说服投资者和同事，坚守发达市场更为安全。
“过去10年来，许多投资者和市场评论员对中国过于乐观，这种乐观情绪终于降温了。许多人只是随大流进入新兴市场，对其中的主要国家资产配置过高，”她表示。
“随大流即便是错误的，也比孤单地被时间验证是正确的轻松容易。”
Mossavar-Rahmani认为，美国股市的净收益可能只是未来几年西方回归经济主导地位的一点甜头而已。
“与美国相比，(新兴市场)投资者承受的风险太高，美国的风险只是周期性的，而不是结构性的，”她表示。
影响美国的许多周期性问题，比如高负债水平，也正在得到解决。
“通常影响投资者增持美国资产的一个因素是美国的长期债务，但我们认为投资者没有完全认识到为解决债务问题所做的大量努力，”她表示。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。