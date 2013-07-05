路透专访：痴迷新兴市场是一个代价高昂的错误--高盛策略师

路透伦敦7月4日 - 高盛资深策略师Sharmin Mossavar-Rahmani表示，在金融危机期间误判美国经济优势终结的投资者，将要为在新兴市场的大举押注付出昂贵代价。

Mossavar-Rahmani负责管理高盛私人客户的资产组合。她四年前就反对大举投资新兴市场的这股趋势，并试图说服投资者和同事，坚守发达市场更为安全。

“过去10年来，许多投资者和市场评论员对中国过于乐观，这种乐观情绪终于降温了。许多人只是随大流进入新兴市场，对其中的主要国家资产配置过高，”她表示。

“随大流即便是错误的，也比孤单地被时间验证是正确的轻松容易。”

Mossavar-Rahmani认为，美国股市的净收益可能只是未来几年西方回归经济主导地位的一点甜头而已。

“与美国相比，(新兴市场)投资者承受的风险太高，美国的风险只是周期性的，而不是结构性的，”她表示。

影响美国的许多周期性问题，比如高负债水平，也正在得到解决。

“通常影响投资者增持美国资产的一个因素是美国的长期债务，但我们认为投资者没有完全认识到为解决债务问题所做的大量努力，”她表示。(完)