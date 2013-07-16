高盛预期布兰特与WTI原油间价差将于2014年走阔

德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
路透7月15日 - 高盛周一表示，布兰特原油较西德克萨斯中质油(WTI)的溢价将于2014年再度走阔，因为若维持在当前水准，将导致WTI原油无法流出美国中西部，也难以流入墨西哥湾地区。
高盛预估2014年布兰特与WTI原油溢价的均值在每桶8-9美元之间。
过去两周以来WTI原油表现优于布兰特原油，使得布兰特原油较WTI原油溢价于周四降至两年半低点每桶1.32美元。
纽约商业期货交易所(NYMEX)WTI原油期货周一报价较国际原油指标布兰特原油期货低3美元。
两种指标原油间的价差已经从年初的超过20美元收窄，因有诸多迹象显示美国原油期货合约交割地库欣库存高企的情形消退，主因每日运量40万桶的Seaway油管启用，将原油导向墨西哥湾的炼油厂。
高盛指出，“我们相信以当前的WTI-布兰特原油价差来看，将原油从库欣运向美国墨西哥湾的套利窗口已经关闭，因为光是利用Seaway油管运送轻质原油的成本就介于每桶2.09-4.00美元。”
此外高盛并提到，轻质原油交易价格已经在德州墨西哥湾的某些地点低于布兰特原油。
“因此，这暗示当前的价差将难以为继，因为这会导致库欣过多的库存难以在墨西哥湾炼油厂间找到去路。”
高盛同时维持2013下半年布兰特原油每桶105美元的预估，因油市面临石油输出国组织(OPEC)产出持续短少、地缘政治风险升温。
布兰特原油期货周一在每桶约109美元交投。(完)
(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
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