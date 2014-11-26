高盛、巴斯夫和汇丰被指控操纵铂金和钯金价格--美国诉讼案

路透纽约11月25日 - 高盛(GS.N)、德国巴斯夫(BASF)(BASFn.DE)和其他两家大型铂金和钯金交易商在美国被起诉操纵金属价格，原告的办案律所称这是美国首宗针对金属价格操纵发起的全国集体诉讼。

据周二向美国曼哈顿地区法庭提交的起诉书，高盛、巴斯夫、汇丰控股(HSBA.L)和南非标准银行(SBKJ.J)旗下的部门被指控自2007年以来共谋操纵一天公布两次的铂金和钯金“定盘价”，以及基于这些定盘价的期货和期权价格。

原告是Modern Settings LLC，该公司称，因为被告非法共享客户数据，利用那些信息“抢先得知”预期中的价格波动，并制造虚假的“欺诈”交易指令，导致公司买入金属后蒙受数百万元美元损失。

伦敦金属交易所(LME)10月16日表示，它将在12月1日接手铂金和钯金定盘价的确定，届时将使用新的电子交易平台。

香港交易所(0388.HK)表示，新平台将取代1989年时建立、由高盛、巴斯夫、汇丰和标准银行管理的定价系统。

起诉书称，这些改变对Modern Settings和其他未来集体诉讼成员而言“来得太晚”。诉状要求被告为违反美国反垄断和商品法的行为支付赔偿金，但未提出具体金额。

近几年在发现操纵汇市和伦敦银行间拆放款利率(Libor)的证据后，全球监管当局加紧了对指标价格的审查。

更为严格的监管规定已催生出黄金、白银、铂金和钯金的新定价平台。金属买家今年也曾经提起类似诉讼，指控部分银行操纵黄金和白银的定盘价。

高盛发言人Michael DuVally和汇丰发言人Juanita Gutierrez拒绝就此置评。巴斯夫和标准银行未立即回覆路透记者的咨询。(完)

(编译 白云; 审校 龚芳)

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