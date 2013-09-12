高盛预计其标普高盛商品价格指数的12个月回报为负

路透9月11日 - 高盛调降对大宗商品回报的12个月预估，预测贵金属、农业和能源产品将下跌。

该行维持对大宗商品的“中性”投资建议，将对其标普高盛商品价格指数(S&P GSCI Enhanced Commodity Index)的回报预测调降为下滑2%，前次预测为升0.1%。

高盛周三发布报告称，这次12个月的回报预测包括贵金属将跌15%，农产品和能源分别跌7%和1%。

高盛称预计工业金属会涨2%。

“尽管地缘政治风险在8月底主宰了市场的资金流动情况，但随着叙利亚遭军事打击的可能性减退，石油和黄金价格已经回到8月中的水平，”高盛分析师Jeffrey Currie说，并补充称，预计未来一年间的回报将大致持平。

高盛维持对布兰特原油期货的12个月后价位预估在每桶105美元不变，称尽管叙利亚不确定性令价格仍偏向上行，但每桶125美元的区间是“不可持续的”，因经济合作暨发展组织(OECD)的战略石油储备充当了重要的备用产能。

高盛预计，明年布兰特原油较西德克萨斯原油的价格升水会在8-9美元之间。

高盛还表示，由于美国经济活动加速且货币政策立场没那么宽松，预计金价到2014年将下跌。(完)

(编译 隋芬; 审校 徐文焰)

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