高盛与FHFA的抵押贷款证券案和解金恐达12.5亿美元--消息

路透纽约7月26日 - 熟知情况的人士指出，美国监管机构指控高盛(GS.N)卖给房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB抵押支持证券(MBS)导致金融危机，该案若要达成和解，高盛恐怕要付出8亿-12.5亿美元的费用。

该位人士表示，高盛正与联邦住房金融局(FHFA)讨论和解案。FHFA在2011年就约2,000亿美元的MBS向高盛等银行提起18件诉讼案。

高盛和FHFA周六不愿置评。

高盛的和解金额上限追平摩根士丹利(MS.N)2月时同意与FHFA和解所愿支付的金额。消息人士表示，双方还在磋商，最终的和解金额还很难说。该名人士未获授权公开谈论此事。

华尔街日报率先披露该和解谈判。

FHFA与其他银行达成和解已收到161亿美元。目前还有四家银行仍身陷FHFA所提起的抵押贷款相关诉讼案中，分别是高盛、汇丰(HSBA.L)、野村控股(8604.T)及苏格兰皇家银行(RBS.L)。

高盛和汇丰的案子将在9月29日审理。野村的案子则在2015年1月26日审理。(完)

(编译 戴素萍 审校 张涛)

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