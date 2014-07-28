高盛与FHFA的抵押贷款证券案和解金恐达12.5亿美元--消息

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透纽约7月26日 - 熟知情况的人士指出，美国监管机构指控高盛(GS.N)卖给房利美FNMA.OB和房贷美FMCC.OB抵押支持证券(MBS)导致金融危机，该案若要达成和解，高盛恐怕要付出8亿-12.5亿美元的费用。
该位人士表示，高盛正与联邦住房金融局(FHFA)讨论和解案。FHFA在2011年就约2,000亿美元的MBS向高盛等银行提起18件诉讼案。
高盛和FHFA周六不愿置评。
高盛的和解金额上限追平摩根士丹利(MS.N)2月时同意与FHFA和解所愿支付的金额。消息人士表示，双方还在磋商，最终的和解金额还很难说。该名人士未获授权公开谈论此事。
华尔街日报率先披露该和解谈判。
FHFA与其他银行达成和解已收到161亿美元。目前还有四家银行仍身陷FHFA所提起的抵押贷款相关诉讼案中，分别是高盛、汇丰(HSBA.L)、野村控股(8604.T)及苏格兰皇家银行(RBS.L)。
高盛和汇丰的案子将在9月29日审理。野村的案子则在2015年1月26日审理。(完)
(编译 戴素萍 审校 张涛)
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