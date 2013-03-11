高盛2012年商品业务营收降逾60% 降幅在华尔街居前

路透纽约3月11日 - 华尔街大宗商品业务营收去年骤降至纪录低位，因监管收紧和价格波动有限，令曾经主宰市场的交易商高盛(GS.N)、摩根大通(JPM.N)和摩根士丹利(MS.N)的经营遭到挤压。

三家公司均公布2012年石油、谷物和铜交易的营收出现百分比两位数降幅，突显迟滞市场和限制自营交易的规定带来冲击。

被誉为商品交易业内翘楚的高盛降幅最大，该行年报显示，2012年大宗商品营收较上年重挫逾60%至区区5.75亿美元。与2009年的逾45亿美元相比，更是骤降了近90%。

摩根士丹利2012年商品营收减少20%。

摩根大通商品营收下降16%至24亿美元。自2008年金融危机以来，摩根大通透过一系列大胆的并购案扩大对商品领域的涉足，目前表现超过高盛和摩根士丹利。

未能立即联系到几家银行的发言人就此发表评论。(完)

(编译 艾茂林; 审校 田建华)

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