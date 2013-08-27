高盛电脑下单出错事件造成数以千万美元计亏损--消息

路透8月26日 - 一熟知内情消息人士周一表示，高盛集团(GS.N)上周电脑出问题导致大量错误的期权交易，亏损金额恐得用千万美元为计算单位。

上周二高盛内部系统升级，使得股票期权及部分以从H到L字母为代码开头的上市交易基金(ETF)交易受到影响，导致其交易价格与市场价格出现极大落差。

另一名熟悉状况的消息人士指出，在纽约-泛欧交易所集团旗下两大期权市场交易平台NYSE Arca Options及NYSE Amex的期权市场错误交易中，约有80%遭到注销。

此前金融时报报导指出，高盛因为这起交易失误事件而强制四名资深技术专家休假。该报导是引述熟悉内情消息人士的说法。

高盛在一份8月20日的声明中指出，这个问题并未让公司面临实质损失或风险，但拒绝进一步置评。(完)

(编译 张明钧; 审校 侯向明)

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