高盛将降低风险加权资产规模

印度对部分中国钢铁产品课征的反倾销税延长五年
路透新德里2月20日 - 印度已将对来自中国的部分钢铁产品的反倾销税延长五年，以寻求保留保护主义壁垒，遏制廉价的外国商品涌入印度。
路透11月13日电---高盛集团(GS.N)首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)周二表示,依据尚未生效的巴塞尔III资本协定,该行料拥有7,280亿美元风险加权资产,较现行规定下的资产规模高出67%.
高盛计划在2013年结束时将风险加权资产规模缩减至7,000亿美元,其中有180亿美元来自降低信贷风险,另有110亿美元则源自市场风险的下降.
布兰克梵在美国银行(BAC.N)於纽约主办的一场会议上表示,多数减少的风险资产规模系因现有的多笔交易将到期,例如抵押贷款证券化、衍生品组合,和一部分将获得偿还的投资.
"超过10年以来,大规模与综合性向来被视为具有增效作用,"布兰克梵表示."不过现在,这是首度明确显示出规模与综合性的成本较高."
布兰克梵根据巴塞尔III协定所披露的风险加权资产规模,为高盛首次对外公布此类数据.
截至第三季结束,高盛表示按现行规定的风险加权资产规模为4,353亿美元,预计2015年前将减少880亿美元.(完)
--编译 洪曦;审校 李婷仪/龚芳
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