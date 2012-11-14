高盛将降低风险加权资产规模

路透11月13日电---高盛集团(GS.N)首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)周二表示,依据尚未生效的巴塞尔III资本协定,该行料拥有7,280亿美元风险加权资产,较现行规定下的资产规模高出67%.

高盛计划在2013年结束时将风险加权资产规模缩减至7,000亿美元,其中有180亿美元来自降低信贷风险,另有110亿美元则源自市场风险的下降.

布兰克梵在美国银行(BAC.N)於纽约主办的一场会议上表示,多数减少的风险资产规模系因现有的多笔交易将到期,例如抵押贷款证券化、衍生品组合,和一部分将获得偿还的投资.

"超过10年以来,大规模与综合性向来被视为具有增效作用,"布兰克梵表示."不过现在,这是首度明确显示出规模与综合性的成本较高."

布兰克梵根据巴塞尔III协定所披露的风险加权资产规模,为高盛首次对外公布此类数据.

截至第三季结束,高盛表示按现行规定的风险加权资产规模为4,353亿美元,预计2015年前将减少880亿美元.(完)

--编译 洪曦;审校 李婷仪/龚芳

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