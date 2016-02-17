高盛和摩根士丹利料将回购更多股票--摩根大通证券

路透2月16日 - 摩根大通证券的分析师说，美国投行高盛公司(Goldman Sachs)(GS.N)和摩根士丹利(Morgan Stanley) (MS.N)料将在未来三年内回购相当于各自流通在外股票约15%的股票，原因是两家公司的资金状况强劲。

以Kian Abouhossein为首的摩根大通证券分析师表示，对于高盛和摩根士丹利而言，在股价低于有形账面价值之际回购股票是正确的策略。这些分析师将两家公司的股票评级上调至“增持”。

高盛和摩根士丹利股价在周二盘后交易中均上涨约2%。

分析师表示，高盛在2015年回购了价值42亿美元的股票，摩根士丹利则回购了21亿美元股票，均相当于两家公司流通在外股票的2%。

上述分析师目前预计，在2016-2018年期间，高盛将回购价值150亿美元股票，摩根士丹利则将回购105亿美元股票。

不过，摩根大通证券对全球投行今年的表现不是很乐观，称鉴于信贷交易环境充满挑战，且交易数量处于低位，今年投行的获利可能下滑。

这些分析师将2016年全球投行获利预估平均下调20%，同时将营收预估下调21%。

摩根大通证券还预计2017年全球投行营收将增长7%。(完)