高盛称非OPEC产油国参与减产旨在令库存“正常化”

路透12月12日 - 高盛称，周末维也纳会议非石油输出国组织(OPEC)产油国为帮助抑制产出而达成的正式协议，目标在于令库存“正常化”，而不一定仅仅在于提升油价。

OPEC此前曾协议每日减产120万桶石油，11个非OPEC产油国在周六同意参与减产，每日削减55.8万桶。

这低于60万桶/日的最初目标，但仍为OPEC成员国和非OPEC产油国自2001年以来达成的首个减产协议，也是非OPEC国家历来为减产作出的最大贡献。

“尽管减产规模低于预告水平，但这份减产协议意义重大，因其消除了非OPEC产油国是否参与OPEC减产行动的不确定性，”高盛在周日的报告中表示。

这份协议公布后，沙特能源部长法力赫表示，沙特可能愿意将产量削减至1,000万桶/日下方。

OPEC一消息人士表示，沙特对OPEC称，上个月该国石油产量达到创纪录的1,072万桶/日，高于10月的1,062.5万桶/日。

高盛表示，俄罗斯宣布的减产规模可能低于其承诺的30万桶/日，并指出俄罗斯参与减产一事很重要。

高盛称，要切实支撑现货油价达到该行预期的2017年上半年西德克萨斯中质油(WTI)每桶55美元的价位，还需要OPEC及非OPEC联合减产计划的实施。

若执行情况好于预期，则最初将推动油价走高，“若完全执行，将使油价比我们的价格预期上浮每桶6美元，”报告称。

但该行警告称，在WTI油价逼近每桶55美元时，那产油商--特别是美国的产油商可能会开始增产。

“最终，我们认为这仍然是短期减产，目标是消灭过剩库存，而不是实现高油价，”高盛称。(完)