高盛预计2013年布兰特原油将达130美元

路透12月1日电---高盛预计2013年布兰特原油将达每桶130美元,并称即使是在相对疲弱的经济成长环境下,原油价格仍料将持续上涨,而这将令需求增速放缓.

高盛预计,2013年美国原油价格为每桶126美元,其与布兰特原油价格之差或将进一步收缩,因海上输油管令产能提高至每日40万桶.

高盛维持2012年布兰特原油价格为每桶120美元、美国原油价格为112.5美元的预估不变.

分析师在报告中称:"我们继续认为,原油市场在当前现货供应偏紧和欧债危机可能导致近期全球经济衰退的威胁之间摇摆,後者可能造成石油需求大幅下降."(完)

--编译 许娜/程琳;审校 田建华/侯向明

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