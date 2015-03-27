也门冲突及伊朗可能达成核协议对短期供应影响甚微--高盛

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透新加坡3月27日 - 高盛(GS.N)表示，沙特等国在也门发动空袭，以及伊朗若达成核协议可能导致针对该国的制裁举措放松，对短期原油供应都不会有什么影响。
3月稍早油价下滑，部分原因是伊朗与世界大国达成核协议的可能性增加。但油价本周飙升，因沙特及其海湾盟国在也门发动空袭。
“我们预计这两个事件都对短期供应影响甚微，2015年第二季原油库存将继续增加。长期来看，伊朗若达成核协议，将导致石油输出国组织(OPEC)原油供应增加，但取消制裁的时间仍不确定，”高盛在昨日致客户的报告中说。
“也门是产油小国(2014年日产量为14.5万桶)，油价上涨主要是因为冲突可能升级以及也门临近曼德海峡(Bab el-Mandeb)...若该海峡遭封锁则将影响每日380万桶的原油和油品运输，”高盛指出，但补充称油轮可以选择绕行非洲。
对于伊朗，高盛认为就算达成协议，伊朗原油出口在今年下半年之前也不会增加。(完)
(编译 杜明霞；审校 郑茵)
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