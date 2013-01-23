投行观点: 高盛调降2014年美国原油价格预估至每桶96.50美元

韩国企业：乐天集团打算在第三季将旗下马来西亚石化事业挂牌上市
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
路透1月22日 - 高盛 周二调降其对2014年美国原油 价格预估至每桶96.50美元,并警告称,由于油管扩大传输量,将有更多来自美国中西部的石油输往南部,德州墨湾沿岸在今年稍晚时,可能出现轻度低硫原油供应过度的现象.
高盛虽仍预计美国原油较国际市场布兰特原油 的贴水在未来数月终将大幅收窄,但是价差仍可能再度走阔,因为中西部供应过剩的情况将重现于墨湾地区.
美国西德克萨斯中质油(WTI)一直以来在其交割地库欣(Cushing)附近备受压力,因北达科达州Bakken岩层以及德州Eagle Ford油田的页岩油产量快速增加.
从库欣至墨湾地区的Seaway在本月初时扩大运量,从日均15万桶增至45万桶,帮助缓解库欣的压力,也收窄了WTI/布兰特价差.
但是高盛认为,目前尚无足够的产能可以把石油从德州运至路易斯安那州其他炼厂消化.
高盛说,比起路易斯安那州低硫原油LLS-,德州轻质低硫原油的价格可能出现相当大的跌幅.(完)
(编译 李婷仪; 审校 孙茉莉)
路透吉隆坡4月5日 - 公司申报文件显示，韩国乐天集团计画在第三季让马来西亚的石化事业上市，消息人士称这个首次公开发行(IPO)案最多可能筹资15亿美元。
路透墨尔本4月5日 - 伦敦期铜周三上涨，因中国从假日中返回，在亮丽的全球制造业报告激励下而买进，同时锌及镍价追随钢铁价格涨势。
路透台北4月5日 - 台湾股市周三收高1.41%，中止连六日收黑格局。分析师称，亚洲股市今日普遍上扬， 再加上鸿海 股价受财报利多带动大涨，使得大盘重拾涨升动能，终场以日高点作收。 他们指出，在经过清明长假后，多头势力重新集结再度挑战万点关卡，不过逢高仍见获利了结卖压，且中 美首脑峰会即将召开，指数是否能在近日站上万点大关，仍有待观察。 台湾加权股价指数 收高1.41%,至9,949.48点；今日成交初值 为1,240.76亿台币，上交 易日修正后为1,040.67亿。 〞我是觉得要等到5月季报公布后，因为第一季是淡季且有汇损疑虑。〞兆丰投顾一不愿具名分析师说。 他认为，纵使今日台股价量齐扬，但毕竟中美首脑峰会即将召开，市场观望气氛将逐渐浓厚，且下周美国 就要迈入财报周，都可能是造成无法正式站上万点关卡的障碍。 全球代工大厂--鸿海今日股价大幅收高7.69%，因该公司公布第四季净利687亿台币，季增98.54%。 分