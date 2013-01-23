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货币新闻 | 2013年 1月 23日 星期三 11:13 BJT

投行观点: 高盛调降2014年美国原油价格预估至每桶96.50美元

路透1月22日 - 高盛 周二调降其对2014年美国原油 价格预估至每桶96.50美元,并警告称,由于油管扩大传输量,将有更多来自美国中西部的石油输往南部,德州墨湾沿岸在今年稍晚时,可能出现轻度低硫原油供应过度的现象.

高盛虽仍预计美国原油较国际市场布兰特原油 的贴水在未来数月终将大幅收窄,但是价差仍可能再度走阔,因为中西部供应过剩的情况将重现于墨湾地区.

美国西德克萨斯中质油(WTI)一直以来在其交割地库欣(Cushing)附近备受压力,因北达科达州Bakken岩层以及德州Eagle Ford油田的页岩油产量快速增加.

从库欣至墨湾地区的Seaway在本月初时扩大运量,从日均15万桶增至45万桶,帮助缓解库欣的压力,也收窄了WTI/布兰特价差.

但是高盛认为,目前尚无足够的产能可以把石油从德州运至路易斯安那州其他炼厂消化.

高盛说,比起路易斯安那州低硫原油LLS-,德州轻质低硫原油的价格可能出现相当大的跌幅.(完)

(编译 李婷仪; 审校 孙茉莉)

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