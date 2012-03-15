高盛遭自家人抨击 摩根大通发内部备忘录回应

2016年欧洲投行业奖金缩水 因削减成本及投资者要求更多分红
但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透3月15日电---摩根大通(JPM.N)首席执行官(CEO)迪蒙在回应高盛员工公开辞职信风波的内部备忘录中,要求员工不要占竞争对手的便宜,应集中精力加强摩根大通自己的标准.
据摩根大通内部看过该备忘录的消息人士称,迪蒙没有提到高盛,但显然针对的是那场辞职风波.
该消息人士称,这份备忘录先发给了摩根大通的全球运营委员会,而後转发给更多员工.
摩根大通拒绝就此备忘录置评.
高盛集团(GS.N)周三被自己人猛烈抨击,之前任职于高盛证券衍生品部门的史密斯(Greg Smith)在纽约时报意见专栏中刊文表示,高盛是"我所见过最恶毒和最有破坏性的地方."
高盛以一篇简短声明回应."我们不同意(史密斯)表达的观点,我们认为这并未反映我们经营业务的方式.在我们看来,只有客户成功,我们才能成功.这一基本信念是我们经营的核心.".(完)
--编译 白云;审校 程琳
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但尽管银行界人士的薪资一直令政界与民众所诟病，金融服务业仍然大有赚头，政府统计数据显示，英国银行业平均薪资比一般平均薪资高了30%左右。
路透上海2月17日 - 欧洲最大的金融人才服务公司--摹根麦肯立（Morgan McKinley）最新发布的中国薪酬指南指出，由于银行继续重组业务和削减成本，金融服务业的就业机会在减少，今年银行和金融服务专业人士的涨薪幅度可能仍会低于10%。
路透伦敦2月15日 - 赴英工作的欧盟国家公民数量在2016年底停下了逐步增长的步伐，这表明英国退欧公投结果以及随之而来的英镑贬值，可能降低了英国作为就业地点的吸引力。