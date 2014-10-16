更新版 1-美股业绩：高盛第三季净利大增，关注债券交易获得回报

(新增细节)

* 第三季每股净利为4.57美元，每股盈余预估为3.21美元

* 债券交易营收跳升74%至21.7亿美元

* 总净营收增长25%至83.9亿美元

* 股价收低2.63%

路透10月16日 - 高盛 周四公布第三季净利大增50%，因上月债券市场活动骤然回升，帮助提振交易收入。

高盛的固定收益、外汇和大宗商品业务(FICC)自2009年以来一直在下滑，因新的规定限制了银行业者从事自营业务。

数家大银行已经缩减了他们的交易业务，或者完全退出，因怀疑这些业务会否真正反弹。

但这也给高盛和摩根大通 等其他几家银行留下招揽客户的机遇，并利用像9月市场出现大幅波动的时候大赚一笔。

高盛第三季债券交易营收猛增74%至21.7亿美元，因美国经济数据强劲，欧洲央行推出刺激举措且葛罗斯意外离开太平洋投资管理公司(PIMCO)，让本来平淡的债券市场出现了剧烈波动。

Oppenheimer & Co分析师Chris Kotowski称，“这是个正面的迹象，显示出交易业务长期干涸的局面接近尾声。”