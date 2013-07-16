《美股业绩焦点》高盛第二季获利增长一倍，因投资收益增长且税率较低

**管理层对目前境况感到满意**

在高盛与分析师的电话会议上，管理层回答了有关该银行资本和杠杆比率的问题，尤其谈到其是否有能力满足美国对杠杆提出的初步规定。

“我们初步评估认为，对目前境况感到满意，”Schwartz表示。

高盛营收增长主要缘于投资和信贷部门，其营收从上年同期的2.03亿美元激增至14.2亿美元。JMP Securities分析师David Trone原本预期其营收会达到8.5亿美元。

高盛投资银行部门营收增长29%至15.5亿美元，因承销业务营收跳增45%。