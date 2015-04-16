更新版 1-美股业绩：高盛第一季获利创五年来最高，因交易活动畅旺

高盛第一季固定收益、货币与大宗商品营收增长10%，至31.3亿美元，第四季为下降29%。

净营收增长14%至106.2亿美元。

高盛表示，外汇交易和利率产品净营收增长，被信贷产品、大宗商品和抵押贷款业务净营收下降所部分抵消。

高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在声明中称，“鉴于市场趋于正常且客户活动更为频繁，我们对持续的增长保持信心。”

高盛交易业务增长高过摩根大通 。美银美林 和花旗银行 则为下降。摩根士丹利 将于周一公布业绩。

高盛投行业务营收增长7.1%至19.1亿美元，为2007年以来最高。

第一季普通股净利增长41%至27.5亿美元，每股盈余(EPS)为5.94美元，超过汤森路透I/B/E/S调查预估的4.26美元。

Keefe, Bruyette & Woods分析师在报告中称，“整体看，高盛业绩非常强劲，显示出其业务模式的力道。”

高盛第一季股东权益报酬率(ROE)为14.7%，上年同期为10.9%。

薪酬福利支出上升11.2%，但在净营收中的占比略有下降。

总营运支出增长6%至66.8亿美元。(完)