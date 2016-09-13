独家：高盛成立专门团队以华尔街方式打理零售存款 藉以营利

路透纽约9月13日 - 高盛(GS.N)成立起自己的美国消费者银行的同时，也建立了一个将存款放在华尔街打理的团队，这一动态明显体现了高盛在零售银行业务方面的雄心。

知情消息人士对路透表示，这个团队由今年40岁的高盛合伙人和信贷交易资深人士Gerald Ouderkirk带领，团队的任务是将消费者存款和其他类型的资金用于交易、投资及大额贷款，藉以赚取利润。

以前没有报导过这个团队的存在，它成立于2015年中期，正式的名称为机构贷款事业群(institutional lending group)，近期该事业群活动量增加，因为高盛打算扩大放贷业务的层面。

有人认为Ouderkirk的这个团队与摩根大通(JPM.N)、美国银行(BAC.N)等大行所设的首席投资办公室(CIO)的职能类似，因为首席财务官Harvey Schwartz和财务主管Robin Vince仍在管理高盛的日常流动性，包括Ouderkirk能获得多少可运作的资本，然而一些高盛的高层人士对这个看法很不满。

高盛发言人Andrew Williams拒绝就此置评，也不安排Ouderkirk接受访问。

多年来，高盛的银行业务管理层一直否认打算将高盛转型为服务于普通消费者的银行。他们声称高盛的银行业务只会服务其长期客户基础，也就是富人和企业。

未被授权公开谈论公司策略的消息人士表示，但随着监管机构推动整个行业回归去做最基本的银行业务，管理层的想法发生了改变。对高盛而言，相比它以往很依赖的其它短期债务，存款是个稳定性和粘性更高的融资类别。

野村分析师Steven Chubak表示，他相信高盛的商业模式仍然是以机构客户为主，但“鉴于监管压力，任何将收入来源多样化的努力都是合理的”。

高盛贷款增长情况图表：tmsnrt.rs/2clSn2Z

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