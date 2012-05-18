高盛料今年底恒生国企指数较现水平有逾30%升幅

中国经济今年将呈前高后低格局 一季度GDP料增约6.6%--国家信息中心
路透北京2月27日 - 中国国家信息中心宏观经济形势课题组周一发布报告称，2017年中国经济将呈现“前高后低”格局，但经济减缓的幅度将逐步减小，并不断向潜在经济增速收敛，预计一季度GDP(国内生产总值)将增长6.6%左右。
路透香港5月18日电---投行高盛的报告称,恒生国企指数.HSCE在过去两周累计挫逾10%後,至今年底料将见12,900点,较现水平有逾30%升幅.
高盛於今年2月初将恒生国指年底目标上调至13,600点,因当时欧元区後续风险下降以及成熟市场经济前景向好.然而中国4月份的经济数据疲弱,该行此前已将2012年中国国内生产总值(GDP)增长预测由8.6%降至8.1%.而该行预计中国将采取更多主动措施,使下半年经济回稳或出现反弹.
高盛首席中国策略分析师朱悦在报告中并称,预料今明两年企业盈利增速较此前预期有所减缓,但股市更大的风险来自企业估值,而非盈利;而环球情况对企业估值的影响,更甚於本土经济因素.
"未来数月受欧洲政治情势影响,市场的可预见度低,而中国的政策效应需时显现,因此未来三个月股市升幅料为5%."她称.
报告建议投资者继续持有本土周期性股份,如零售、水泥、银行;并增持医疗保健以及继续减持必需品和电讯.
恒生国指周五早盘收跌2.39%,报9,469.09点.因欧洲政局不稳定的情况升高,且美国数据没有令人惊艳,进一步加重避险心态.(完)
--记者 雷美珍; 审校 林高丽
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