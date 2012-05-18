高盛料今年底恒生国企指数较现水平有逾30%升幅

高盛於今年2月初将恒生国指年底目标上调至13,600点,因当时欧元区後续风险下降以及成熟市场经济前景向好.然而中国4月份的经济数据疲弱,该行此前已将2012年中国国内生产总值(GDP)增长预测由8.6%降至8.1%.而该行预计中国将采取更多主动措施,使下半年经济回稳或出现反弹.

高盛首席中国策略分析师朱悦在报告中并称,预料今明两年企业盈利增速较此前预期有所减缓,但股市更大的风险来自企业估值,而非盈利;而环球情况对企业估值的影响,更甚於本土经济因素.

"未来数月受欧洲政治情势影响,市场的可预见度低,而中国的政策效应需时显现,因此未来三个月股市升幅料为5%."她称.

报告建议投资者继续持有本土周期性股份,如零售、水泥、银行;并增持医疗保健以及继续减持必需品和电讯.

恒生国指周五早盘收跌2.39%,报9,469.09点.因欧洲政局不稳定的情况升高,且美国数据没有令人惊艳,进一步加重避险心态.(完)

--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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