（更正）高盛建议明年买入美国和中国等股票

(更正：第四段译文有误，应为“这些策略师还看好美国、日本和欧洲的一些银行股。”)

路透纽约12月9日 -高盛策略师周一在网络广播中表示，明年发达经济体经济增长将加速，投资者应买入美国股票，部分因美国联邦储备委员会(美联储/FED)货币政策将维持宽松

这些策略师表示，美国和英国的国内生产总值(GDP)增长速度将超过预期，由于美联储可能将短期利率维持在低位，美国股票看上去有吸引力。

高盛旗下全球市场部宏观股票小组主管NoahWeisberger称，2014年交易主题将是投资于标准普尔500指数.SPX，同时作空澳元。他指称美联储通过“前瞻性指引”维持政策利率于低位，是买入美国股票的原因之一。

这些策略师还看好美国、日本和欧洲的一些银行股。

标准普尔500指数今年触及纪录高位，迄今累计涨近27%。美联储的购债举措使债券收益率处于低位，推动投资者到股市中寻找更高回报。

分析师称，经济成长仍有落后于他们乐观预估的可能性。他们表示，如果投资者普遍开始预期经济成长加快，那么他们将抛售债券，这将导致股市波动性上升。

高盛全球宏观和市场研究小组联席主管FrancescoGarzarelli称，欧元区风险持续下滑将对发达经济体明年经济成长产生正面影响。他补充称，通胀将维持“相当较低水平”。

尽管这些策略师广泛推崇股票，但他们建议作空铜、铁矿石和黄金等大宗商品。资深金属分析师MaxLayton称，铜和铁矿石价格将因供应增长而受到抑制。

高盛全球宏观和市场小组的执行董事KamakshyaTrivedi称，投资者应买入中国股票，同时“作空”铜价。Trivedi称，表现稳定的中国明年可能会“足够好”。

分析师今年提醒称，过去10年大宗商品表现强劲的“超级周期”将结束，因美联储可能结束购债计划，同时美国和欧洲经济复苏较为脆弱。(完)

(编译 于春红; 审校 田建华)

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