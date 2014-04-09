高盛可能关闭其黑池交易平台Sigma X--报道

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透4月8日 - 华尔街日报周二援引消息人士的话报导，高盛(GS.N)可能关闭其黑池交易平台SigmaX，这是全球最大的私营股票交易平台之一。
据华尔街日报，高盛高层已经提出关闭该黑池交易运作的想法。
消息人士对华尔街日报表示，高层们在评估，为了运营SigmaX带来的营收而冒险是否值得，其中包括一系列交易故障和对黑池交易的批评之声愈发高涨。
该报还称，不会很快就此做出决定，高盛可能保留这项业务。
彭博一份报导称，高盛在3月时发现其黑池交易平台出现定价错误，并给客户送去支票进行补偿。
高盛发言人拒绝就该报导置评。(完)
(编译 李爽 审校 孙茉莉)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。