高盛可能关闭其黑池交易平台Sigma X--报道

路透4月8日 - 华尔街日报周二援引消息人士的话报导，高盛(GS.N)可能关闭其黑池交易平台SigmaX，这是全球最大的私营股票交易平台之一。

据华尔街日报，高盛高层已经提出关闭该黑池交易运作的想法。

消息人士对华尔街日报表示，高层们在评估，为了运营SigmaX带来的营收而冒险是否值得，其中包括一系列交易故障和对黑池交易的批评之声愈发高涨。

该报还称，不会很快就此做出决定，高盛可能保留这项业务。

彭博一份报导称，高盛在3月时发现其黑池交易平台出现定价错误，并给客户送去支票进行补偿。

高盛发言人拒绝就该报导置评。(完)

(编译 李爽 审校 孙茉莉)

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