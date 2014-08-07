高盛称旗下黑池交易系统遭到调查

路透8月7日 - 高盛(GS.N)表示，旗下替代交易系统遭到调查，因有可能错误使用及流传有关于其公司发展的非公开资讯。

Fox Business Network本周报导指出，纽约检察总长正在调查由高盛及摩根士丹利经营的替代交易系统、也就是所谓的“黑池”。

高盛周四在一份申报文件中并未明确指出是谁在进行调查。

高盛旗下一单位7月遭到罚款，因其黑池系统SIGMA-X违反订价规定。

黑池为经纪商所经营的交易场所，投资人可以藉此匿名交易股票，事后仅留交易资讯流通，降低交易指令情报外泄的机率。(完)

(编译 张明钧; 审校 龚芳)

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