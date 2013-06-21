高盛：中国的银行业流动性下半年仍偏紧 但不会出现系统性风险

路透上海6月21日 - 国际知名投行高盛亚洲投资管理部首席投资策略师哈继铭周五指出，近期国内银行间市场流动性极度紧张的局面预计月底后就会缓解，但整体而言，下半年将会持续流动性偏紧状态。相信央行近阶段不会采取宽松政策，这令部分中小银行的经营压力加大，但银行业不会出现系统性风险。

他对记者表示，中国经济中长期而言将减速前行，企业盈利能力下降，政府税收减少，企业和政府存款将下降；再加上未来中国人口老龄化更加突出，家庭储蓄率下降，所以国内存款规模将明显下降，资金成本将变得比较昂贵，可以预见2020年前国内利率都会维持较高水平。

“现在不应寄望央行会去挽救那些不谨慎的金融机构，我相信有些机构可能会从中吃一堑，从而长一智。”他表示，“央行什么都不做，可能比做点什么为好，...央行没必要，也不可能去降准。”

他说，央行接下来仍会努力压缩货币供应过快增长，将广义货币（M2）增速努力向年初订下的13%目标靠拢，因此与年初相比，下半年国内流动性仍会偏紧。

他并指出，目前国内货币供应及存款增速仍较大，尚未出现大量存款流失，所以市场整体资金并不缺，只是拥有大量资金的大型银行在等待合适时间放出流动性。而部分中小银行因前期杠杆过大，未来受到的冲击会较大。

哈继铭认为，近期流动性偏紧主要集中体现在银行间市场，尚未波及信贷领域。不过这轮风波过后，银行业将普遍增加风险意识，风险溢价抬高，从而令贷款利率上升，对于国内投资增速会有所抑制。在目前银行业主要三类贷款投向中，房地产开发商、地方政府及融资平台相对受贷款利率提高的影响有限，制造类企业可能受伤最为严重。

近期，哈继铭在名为“中国经济增速将辞八迎六？”的预测报告指出，中国经济增速已基本告别8%时代，而且未来七年中中国经济平均增速下降至6%左右，因为国内投资增速调整及环境恶化的制约。

对于未来国内行业展望，他认为，文化娱乐、医疗保健、物流、电子商务、节能环保等服务消费产业将会有较大的成长空间，衣食住行等传统消费产业的升级亦有一定机会。而传统产业，例如大宗商品、重化工、制造业等可能受经济调整影响较大，企业需要适当提高资金流动性的储备。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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