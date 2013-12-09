焦点：高盛在大宗商品市场继续坚守

图为纽约证交所内的交易员，附近是高盛的标识。 REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约/伦敦12月6日 - 30多年前，高盛(GS.N)买下了专做咖啡和黄金交易的公司J. Aron &Company，在各银行中率先进驻大宗商品市场。

而从现在起的一年之后，高盛也许会是在商品市场最后坚守的银行之一，当下经营着高盛的前J.Aron交易员们，孤独地守卫着自己的权利与客户需求，买卖铜、原油和玉米。留在商品市场的银行寥寥无几，因为金融企业与原材料市场之间那种不稳定的、分分合合的关系，又再次陷入恶化境地。

监管加强、政治压力、利润率下滑，以及来自海外银行等新来者的激烈竞争，正在迫使高盛的对手们撤出或缩减商品业务，尤其是成本更高的现货大宗商品交易，这曾是很多银行的一项核心业务。

周四，德意志银行宣布因监管压力而退出大宗商品交易业务，砍掉200个就业岗位。德银在过去10年曾是大宗商品交易的五大巨头之一。在这之前，规模较小的瑞银和法国农业信贷银行等银行已经采取类似行动。

摩根大通(JPM.N)和摩根士丹利(MS.N)等最主要的竞争对手，也正处于退出大宗商品交易的进程中，而巴克莱(BARC.L)已经把商品部门缩减五分之一。

还没宣布长期计划的其他几家大银行，基本上都对商品交易的话题保持沉默--唯有高盛除外。高盛的高层已经对大约250名前J.Aron交易员们给出明确支持，这些人在2009年帮高盛大赚50亿美元，到去年这个数字已经降至不到10亿。

高盛集团首席执行官布兰克梵在9月称，商品交易是“一项核心与战略性的业务”。布兰克梵的职业生涯，就是在1980年代初从J.Aron做贵金属销售起步的。

高盛首席营运官(COO)、1990年代后期在J.Aron做过管理的柯恩说，客户们“确实需要我们做这块业务。”该公司一名发言人周四称这些声明仍然有效。

话语之间，区别彰显。

“摩根士丹利和摩根大通已经把大宗商品业务拿来出售。高盛不会做这样的事，”商品巨擘嘉能可的石油部门主管AlexBeard(GLEN.L)今年稍早在一场会议上称。

**太多下行风险**

银行业者今年承受着前所未有的压力，包括美国国会围绕银行实货大宗商品业务造成市场泡沫的指责展开讨论等。

贸易巨头Gunvor的执行长TorbjornTonrqvist今年稍早时表示，“对很多银行来说，大宗商品存在太多下行风险。”

大宗商品交易的五大巨头削减业务，给嘉能可和Gunvor这样的公司带来机遇，也给受监管程度更宽松的银行创造了机会，例如南非标准银行、侧重新兴市场的渣打银行(STAN.L)、澳洲麦格理集团(MQG.AX)和巴西Grupo BTG PactualSA(BBTG11.SA)等。

高盛在国内肯定仍面临一些竞争。美国银行(BAC.N)旗下美林及花旗集团(C.N)在过去两年出人意料地增强业务，各聘用了约200-250人。对这两家银行而言，都是第二次甚至第三次试图打造顶尖业务。

“这完全要取决于监管机构允许大型美国银行怎么做...美国银行业者将减少活动，”全球大型石油贸易商维多公司的主管IanTaylor今年稍早时称，其预测新的参与者将包括几家亚洲机构。

尚不清楚一旦美联储对银行业大宗商品交易活动展开的大范围评估完成，高盛能否成功扞卫这项特权。与摩根士丹利一道，高盛辩称1999年银行法中的一项条款应能允许其维持该业务。

但在铝价格争议升温之际，高盛近日暗示计划出售金属仓储业务，并正在出售铀交易业务。该行曾力图获得交易铁矿石的许可，但仍是徒劳。

多数银行几乎完全关闭了自营交易业务，因沃克尔规则禁止银行用自有资金交易。银行目前侧重为客户提供大宗商品贸易融资和对冲服务。

一些分析师称，若业务进一步缩减，恐将降低主要市场的流动性，减少企业套利保值者的选择，并会给受到较少监管的业者带来更多交易机会。

“对那些需要对冲特定类型石油的炼油商而言，可能没有金融服务公司提供这种服务。对需要在亚特兰大、芝加哥或丹佛对冲航空煤油的航空公司而言，谁会为他们服务？”Sanford Bernstein & Co的华尔街分析师 Brad Hintz称。

“也许只剩下高盛了。”

**血液中流着大宗商品**

高盛是在1981年买下J. Aron，当时J.Aron只是一家专精于咖啡及黄金的小交易商。同一年，大宗商品贸易商Philipp Brothers(Phibro)买下所罗门兄弟银行。不久之后，摩根士丹利也跨入大宗商品市场，在内部发展这项业务。

这一年成为之后30年金融机构与原物料市场纠葛互动的起点，这段关系在1990年代曾经大起大落，而最近几年又历史重演。

“过去几年银行的收入机会不仅减少也大幅改观，因此任何硕果仅存的大型业者，都需要灵活适应持续改变的市场机会及规范，”产业頧问公司Tricumen合伙人Seb Walker指出。

虽然摩根大通出售旗下庞大的实货商品交易业务，但留下来的衍生品业务仍将会受惠于摩根大通的放贷业务、贸易融资及投资活动。

Walker表示，花旗集团是一大变数。“虽然目前花旗是比较小的角色，但在其他业者撤出之际，花旗在这个领域的投资引人瞩目。”

一名熟悉花旗运作的消息人士指出，花旗决心在商品交易领域继续拉近与领先对手的差距，重点放在服务客户。

和一些对手一样，过去几个月高盛也饱受多位最资深主管离职的打击。

但那些对手绝不像高盛那样，彷佛血液中流着大宗商品。Hintz指出，高盛的许多合伙人是由J.Aron事业茁壮崛起，而且仍然对这块事业极度忠诚，成为强力支持商品业务的重要股东势力。

“高盛的管理阶层是从商品业务爬上来的，他们眼光已经超过景气周期，”他指出。“虽然现在这无法赚钱，但(他们知道)这只是周期性的。”(完)

(编译 隋芬/王翔琼/蔡美珍; 审校 李春喜/石冠兰)

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