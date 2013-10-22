高盛副董Evans年底退休 营运长柯恩或成下任CEO有力竞争者

路透纽约10月21日 - 华尔街最大投资银行高盛(Goldman Sachs)(GS.N)周一表示，副董事长J. Michael Evans年底将从现职退休。这使得营运长柯恩(Gary Cohn)争取成为高盛下一任执行长(CEO)少了一个主要竞争对手。

56岁的Evans是高盛最资深主管之一，曾带领过一些大部门。他是成长型市场的全球主管，在高盛亚洲扩张计划及金融危机后该投行重建信誉的过程中也扮演核心角色。

知情人士表示，在高盛内部人们认为，Evans的离去表明柯恩已巩固了自己的地位，更加可能成为下任执行长接替布兰克梵。

布兰克梵曾一再表示他目前没有退休的计划，但对于他何时退休及由谁接任的闲言闲语一直不断。59岁的布兰克梵自2006年6月起即担任高盛执行长，任职大型银行执行长的时间仅次于摩根大通(JPM.N)的迪蒙(Jamie Dimon)。

无论是高盛内部还是外界人士，都认为柯恩是接棒执行长的最有力竞争者，不过圈内人也曾提出其他人选的可能，包括另一副董事长Michael Sherwood、财务长Harvey Schwartz和高盛投资银行部门联席负责人David Solomon。(完)

(编译 张若琪 审校 张涛)

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