高盛和GIC联合投资爱康国宾近1亿美元

中国3月CPI同比上涨0.9% PPI同比上涨7.6%
路透北京4月12日 - 中国国家统计局周三公布，3月居民消费价格指数(CPI)同比上涨0.9%，低于路透调查预估中值1.0%。
路透上海4月15日 - 据中国证券报周一报导，爱康国宾健康体检管理集团近日宣布，获得全球知名投行高盛集团(GS.N)和新加坡政府投资公司(GIC)的联合战略投资，规模近1亿美元。这是中国健康管理行业最大一笔私募股权投资。
爱康国宾集团董事长兼首席执行官张黎刚表示，将用这笔资金加快在全国主要中心城市医疗实体的扩张，并在健康体检的基础上开始发展新的业务。未来八年除了在一二线城市继续建立更多体检与医疗中心外，也将开始进入一些发达的三线与四线城市。爱康国宾服务的客户数量也将从每年百万级别达到每年千万级别。
2005年，上海创投和美国中经合集团投资爱康网，2007年合并后的爱康国宾接受了美林证券、华登国际、清科集团等机构的战略投资。
而体检机构这一新兴产业近年来迎得诸多知名风投机构的青睐，例如慈铭体检吸纳了鼎晖和平安等机构的入股，凯雷(CG.O)则投资了美年大健康产业集团公司。
爱康国宾是中国最大的健康管理集团之一，由爱康网和上海国宾健检联合组建。截止3月，爱康国宾已在北京、上海、广州，深圳、天津、重庆等12个中心城市开出了近40家体检与医疗中心。(完)
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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