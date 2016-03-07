高盛预测铁矿石价格上涨昙花一现 因中国钢铁需求未大幅改善

路透马尼拉3月7日 - 高盛表示，由于铁矿石消费大国中国的钢铁需求没有大幅改善，铁矿石价格上涨不会持续。铁矿石是今年价格复苏最大的大宗商品之一，但高盛仍维持偏空看法。

今年以来，铁矿石价格已经上涨超过22%，成为2016年迄今表现最好的大宗商品。市场人士预期自3月起季节性需求将变得活跃，提振中国钢铁价格上涨，并引发铁矿石价格上涨。

高盛在周一的报告中称，“在中国钢铁需求没有大幅增加的情况下，我们预期当前的涨势将是昙花一现。钢铁原材料将再次成为钢铁价格的推动因素，而不是后者影响前者。”

高盛维持2016年铁矿石价格预估及未来两年价格预估不变，分别为每吨38美元和35美元。(完)