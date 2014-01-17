高盛悄然转移岗位至低成本城市 对获利贡献明显

路透纽约1月17日 -高盛集团(GS.N)近几年来悄悄地将数千个职缺从伦敦及纽约移转至盐湖城等成本偏低的城市，周四多位公司主管表示，这些举措的效益终于开始在财报中浮现。

高盛周四公布第四季获利22.5亿美元，因薪酬成本降低，协助抵御债券交易营收转弱的部分冲击。

去年高盛平均每名员工的薪酬为383,374美元，较上年下滑4%，且较危机前水准减少三分之二。此外，员工薪酬占营收比重也下滑，从2012年的约38%降至2013年的约37%，而2008年的比例则接近五成。这也创下该公司作为上市公司以来的最低，其高管称这可能是因为转移部分员工工作地点的结果。

高盛2013年净增聘了500名员工，员工总数达到32,900人，但高管表示，该公司在低成本城市大举招聘，并在缩减高成本城市的人力。除了盐湖城之外，高盛亦在达拉斯及印度班加罗尔建立营运据点。

Key Private Bank资深投资分析师TomJalics表示，“我研究这家公司已经有10年了，我想不起来上一次薪酬降到这个水准的时候....他们真的在缩减这部分成本了。”

降低薪酬成本对后危机时期而言至关重要，因为监管趋严且交易活动减少使营收承压。与此同时那也显示，长久以来被视为华尔街王牌的高盛员工可能正在失势。

进入员工口袋的薪酬减少，净利就会增加。去年高盛的营收变动不大，意味如果高盛不降低支出，获利原可能持平，而非现看到的增长6%。

“他们应对了业务的营收压力。”Keefe, Bruyette & Woods的银行分析师FrederickCannon指出。“高盛做了些调整，以确保在营收承压的同时，仍能挣得获利。”

为应对在新规和处罚条款方面的需求，银行业者不得不增编合规、法律和监管职能的员额，这使得高盛地点较偏远办公室的编制增加。

10年前高盛盐湖城办公室只有少量员工。但现在已扩增到1,800人左右，该行11个部门中，有九个在当地都有人力配置，负责的职能包括研究、信用分析到交易清算和合规等等。

有超过30名身负全球职责的员工，现也以这个犹他州首府为据点，包括由监管规章稽查和调查的常务董事MatthewMoore领军的一个合规小组。而一个负责执行高盛交易对手评估的逾60人信用研究小组，也落脚犹他州。

**高价值或低成本?**

工作外移至较低成本的地区，已造成纽约和盐湖城员工间些许的紧张关系，盐湖城员工同工却不同酬，而文化上也大不相同。

一位顾问指出，平均而言，同样职位在盐湖城新聘员工的成本要比纽约低了30%。该顾问负责协助高盛在犹他州的运作，但未获授权对媒体发言。根据就业网站Glassdoor.com，举例来说，在盐湖城刚刚大学毕业进入高盛的员工，平均年薪为45,754美元左右；在纽约的话就有67,334美元。

在盐湖城的生活支出也比较低，根据不动产网站Zillow.com的房屋价值指数，盐湖城房价中值为256,800美元，在纽约则是502,600美元。该网站的租赁指数显示，盐湖城房子的每月租金为1,337美元，纽约则要2,128美元。

一位前盐湖城员工回想起曾来巡视办公室的资深高层主管强调，办公室有多重要是在于有多便宜。

“他们称我们是‘高价值’，但他们真正的意思是‘低成本’，”这名员工表示。

但高盛高管乐见向盐湖城转移尝试的进展情况，并希望能够进一步壮大。部分人认为，相比于最初的设想，该行可在犹他州做得更多。

高盛计划近期在盐湖城至少再增聘200名雇员，并正在重新考虑哪些职位可迁至犹他州等地。

“盐湖城变得越来越大，”一名了解高盛想法的消息人士表示。其他较低成本的办公室也在增加，但增速无法获知。

一名内部人士表示，此举也可作为一种威慑银行初级员工的有效手段。

深夜，当纽约资历较浅的银行职员抱怨工作漫长又艰巨时，若半开玩笑地提到他们的职位可以迁至盐湖城，而那里有人乐意接手。

这名内部人士称，而突然之间，抱怨就停止了。(完)

(编译 张明钧/张若琪/戴素萍/王翔琼；审校 李春喜/王洋/于春红)

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