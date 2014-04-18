高盛及摩根士丹利获利均胜预期

路透4月17日 -投资银行摩根士丹利(MS.N)和高盛集团(GS.N)周四公布季度获利均优于预期，受助于并购咨询和股票承销业务的收益。

这样的业绩凸显出，在金融危机前被视为乏善可陈的业务，目前正成为投行获利成长的关键推动力。高盛的投资管理、股票承销和并购咨询业务利润丰厚。摩根士丹利上述业务表现良好，财富管理和债券承销业务状况也不错。

汤森路透Deals BusinessIntelligence数据显示，就整个华尔街而言，第一季并购咨询费用较上年同期增长4.8%，股票承销营收飙升18.8%。费用通常最高的首次公开发行(IPO)业务，成长格外强劲。

汤森路透的数据显示，摩根士丹利在第一季成为全球最大的股票承销商，而高盛在并购咨询业务上赚得最多。

两家银行均从这些业务中获益，但给摩根士丹利带来的提振作用比高盛更大。摩根士丹利的股东收益录得55%的涨幅，股价大涨3.6%至30.96美元。该行在金融危机期间险些破产，之后即聚焦财富管理等成长较缓的业务领域。

高盛第一季投行业务营收创2007年来最高，并且表现好于分析师此前预期。但该行整体营收下滑8%，可归于股东的获利下降11%。自全球金融危机之后，高盛并未像摩根士丹利那样进行更多的策略调整。

高盛股价周四收盘小涨0.14%，报157.44美元。

“摩根士丹利的管理层在过去三四年采取了一些非常好的举措，现在开始看到成果，”Cabot MoneyManagement的首席投资官Robert Lutts表示。

JMP Securities分析师DevinRyan指出，借助这些调整，摩根士丹利未来几年将表现上佳。他对摩根士丹利的评级为“表现优于大盘”，对高盛的评级为“表现与大盘一致”。

2009年，摩根士丹利同意逐步收购花旗的SmithBarney零售经纪业务，该交易在2013年中完成。凭借此次收购，该公司约半数年度营收来自财富和投资管理业务，该业务营收的波动性要低于交易营收。

相比，高盛仍严重依赖交易，包括自营交易及代客户交易。通常情况下，其季度营收中超过60%来自交易业务。

在电话会议上回答路透提问时，高盛首席财务官HarveySchwartz承认华尔街银行的回报潜能可能永远再不会达到危机前的高位，原因是监管层提出更高的资本要求。

但他并未提及高盛应该进行重整，以降低对股票和债券交易的依赖。

**前景阴云密布**

确实，投资银行业务的前景阴云密布。高盛(GS.N)表示，其积压未完成的投行业务下滑，包括承销和并购顾问服务。

但在另一次与分析师举行的电话会议中，高盛与摩根士丹利高层都表示，并购顾问业务的前景良好。高盛财务长Schwartz还称，该行目前的积压未完成业务情况比一年前要好。

摩根士丹利公布归于普通股股东的净利为14.5亿美元，合每股盈余(EPS)0.74美元，上年同期分别为9.36亿美元和0.48美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师此前平均预估该行EPS为0.59美元。目前暂时不清楚公司实际业绩与市场预估相比表现如何，不过几名分析师称业绩强于预期。

与此同时，高盛第一季获利19.5亿美元，EPS为4.02美元，低于上年同期的21.9亿美元和4.29美元。

据汤森路透I/B/E/S，分析师此前平均预估该行EPS为3.45美元。

高盛业绩下滑主要归因于来自机构客户交易的营收减少13%至44.5亿美元，以及自营投资和贷款业务营收降低26%至15.3亿美元。(完)

(编译 王翔琼/王兴亚/徐文焰；审校 龚芳/张荻)

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