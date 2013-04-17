高盛称天然气将取代黄金成为新的避风港

路透4月16日 - 高盛称，在黄金遭到大举抛售后，天然气将取代黄金成为新的大宗商品类避险资产。

高盛表示，过去五年因为主要央行宽松举措会导致货币贬值而做多黄金，同时因页岩气革命而做空天然气，是大宗商品中两大最让人放心的交易。

“这两种趋势现在可能已经逆转，过去一个月我们对于新趋势的信心已大幅上升，我们也已制定了做空黄金和做多天然气的交易建议，”高盛在周二给客户的一份报告中说。

高盛称，对黄金的转变代表其对经济环境更加有信心，而对天然气看法的转变则源自天然气消费有增至占美国能源消费总量近3%的能力。

高盛对2013年下半年纽约商业期货交易所(NYMEX)天然气价格的预估，维持在每百万英热单位(mmBtu)4.50美元不变。

该行还维持对金价的预估不变。其在4月10日将2013年和2014年黄金均价预估分别调降至每盎司1,545和1,350美元。

高盛表示，塞浦路斯央行出售黄金储备或致使其他欧洲国家央行采取类似举动的担忧日益增强，这可能是金价近期剧烈大幅波动的诱因。

高盛称，除黄金和天然气外，其他对景气循环更为敏感的大宗商品仍没有明显趋势，强化其对石油和基本金属的中性看法。

“总体来说，虽然我们确信黄金利空和天然气利多的观点，但当前环境对布兰特原油短线每桶110美元、以及铜价短期9,000美元的预估极为不利。”

该行表示，其对铜价前景更为确定，并维持对铜的多头建议，但周一取消了对石油的类似交易建议。(完)

(编译 侯向明/王兴亚; 审校 程琳/张荻)

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