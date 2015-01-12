版本:
中国
国际财经 | 2015年 1月 12日 星期一 15:12 BJT

高盛调降2015年及2016年原油价格预估价

路透1月12日 - 高盛(GS.N)在1月11日的研究报告中，调降其对2015年西德克萨斯中质油(WTI)价格预估，从原先的每桶73.75美元下修至47.15美元。2016年预估价从每桶80美元降至65美元。

高盛并调降2015年布兰特原油价格预估，从每桶83.75美元降至50.40美元，2016年预估价从每桶90美元降至70美元。(完)

(编译 李婷仪 审校 艾茂林)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐