高盛预期油价将在“更长时间”内保持低位

路透8月6日 - 高盛周四称，在远期价格、大宗商品货币和能源类股触及2005年以来未见的水平后，油价料将在“更长时间”内保持低位。

该行分析师称，在财务和运营压力加大、成本不断下降、生产率提高及美元走强等因素的综合作用下，石油行业面临的经济环境已发生根本性变化。

“这些变化不仅反映出了油市基本面的进一步恶化，也反映出金融市场对油价快速反弹的信心不断下降，认识到供需恢复平衡的难度可能远超市场此前的预期，”高盛称。

以Jeffrey Currie为首的高盛分析师认为，即便供需面在目前到2016年某个时点之间重新实现平衡，油价也不会迅速大力回弹，因为还有其它很多因素有可能给油价造成拖累。

该投行长期以来一直看跌油价。今年5月，该行预期到10月份美国原油期货将在每桶45美元左右交投。

石油输出国组织(OPEC)7月产油量继续维持纪录高位，美国页岩油产量也没有减缓的迹象，因为过去两周中钻探商还在继续增加钻机数量。

“由于页岩油生产大大缩减了投资与投产间的时间，从数年减至数月，油价目前需要在更长一段时间内继续维持低位，以便使资金离场，保证供需再平衡过程不会间断，”分析师称。

该行维持对美国原油期货每桶45美元的短期目标，但警告称，下行风险大幅增加。

过去一个月在供应过剩拖累下，原油价格暴跌20%以上。(完)

(编译 刘秀红；审校 杜明霞)

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