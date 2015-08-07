高盛预期油价将在“更长时间”内保持低位

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透8月6日 - 高盛周四称，在远期价格、大宗商品货币和能源类股触及2005年以来未见的水平后，油价料将在“更长时间”内保持低位。
该行分析师称，在财务和运营压力加大、成本不断下降、生产率提高及美元走强等因素的综合作用下，石油行业面临的经济环境已发生根本性变化。
“这些变化不仅反映出了油市基本面的进一步恶化，也反映出金融市场对油价快速反弹的信心不断下降，认识到供需恢复平衡的难度可能远超市场此前的预期，”高盛称。
以Jeffrey Currie为首的高盛分析师认为，即便供需面在目前到2016年某个时点之间重新实现平衡，油价也不会迅速大力回弹，因为还有其它很多因素有可能给油价造成拖累。
该投行长期以来一直看跌油价。今年5月，该行预期到10月份美国原油期货将在每桶45美元左右交投。
石油输出国组织(OPEC)7月产油量继续维持纪录高位，美国页岩油产量也没有减缓的迹象，因为过去两周中钻探商还在继续增加钻机数量。
“由于页岩油生产大大缩减了投资与投产间的时间，从数年减至数月，油价目前需要在更长一段时间内继续维持低位，以便使资金离场，保证供需再平衡过程不会间断，”分析师称。
该行维持对美国原油期货每桶45美元的短期目标，但警告称，下行风险大幅增加。
过去一个月在供应过剩拖累下，原油价格暴跌20%以上。(完)
(编译 刘秀红；审校 杜明霞)
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。