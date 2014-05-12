高盛称正就海外雇佣行为接受调查

路透5月9日 - 高盛公司(Goldman Sachs)(GS.N)周五披露称，该银行正接受关于其在美国以外地区雇佣行为的调查。

《华尔街日报》稍早报导称，美国证券交易委员会(SEC)已经对至少五家欧美大型银行在亚洲雇佣情况扩大了调查范围，其中包括高盛。

该报称，SEC正调查这些银行或其员工雇佣社会关系良好的官员的亲属之行为，是否违反了反贿赂法规。

高盛周五发布季度报告时，并未提供调查的详细信息。该调查涉及到其是否在反海外腐败法(Foreign Corrupt Practices Act)方面合规。

高盛还称，其作为被告面临着一桩高频交易相关的集体诉讼。该诉讼在4月18日于纽约南区地区法院立案。(完)

(编译 朱晓军；审校 李爽)

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