高盛计划重启磋商以出售旗下金属仓储业务--消息

为竞购东芝芯片部门 鸿海要求软银提供合作协助--日经
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透纽约/伦敦11月18日 -据知情消息人士周一透露，高盛(GS.N)计划恢复与有意购买其金属仓储业务的企业展开磋商，因之前交易所新规已经发布。
这位消息人士称，与意向方进行的磋商不算是正式出售进程。那些意向方大多都不在美国。
仓储公司Metro International TradingServices是围绕华尔街实货商品资产所有权争论的中心。该仓储公司存储铝和其他金属，是伦敦金属交易所(LME)仓储体系的一部分。
高盛被控延长金属消费者提货的等候时间并提高价格，其中包括饮料罐和汽车制造商，此后这场争论升温。
金融时报于周一稍早率先报导磋商计划，称已有10多家企业表示有意收购该业务。
该报表示，几家意向方是中国企业，其中包括中国保险商平安保险和中国五矿。贸易和产业消息人士称，巴西的银行Grupo BTGPactual (BBTG11.SA)也积极考虑该仓储资产。(完)
(编译 李爽 审校 张若琪)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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