高盛拟以每股5.77港元再售工行股份

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透香港1月28日 - 据一位了解此交易的消息人士周一表示,投资银行高盛(GS.N)拟出售所持有的价值约10亿美元的中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)股份.这是继去年4月后高盛再度减持工行持股.
消息人士指出,出售价格为每股5.77港元,较今日收盘价5.95港元折让3%.
高盛在去年4月以每股5.05港元出售25亿美元工行股票,较前一交易日折价3.1%.其中23亿美元由新加坡国有的投资机构淡马锡控股TEM.UL接手.
工行H股周一收盘升0.68%至5.95港元,过去一个月来升7.07%;A股升1.42%至4.29元人民币.(完)
(采访 Elzio Barreto/Michael Flaherty; 撰写 李珊珊; 审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透北京/上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五微幅收升，终止之前连六日跌势，不过日内成交趋淡，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有实需购汇，但大行也在6.90元附近坚定维稳，推动人民币最终收升。
路透北京4月7日 - 中国国家外管局周五称，中国经济仍将继续保持平稳较快增长的态势，经常帐户顺差将继续保持在合理区间，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛，人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，外汇储备规模可能进一步趋于稳定。