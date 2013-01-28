高盛拟以每股5.77港元再售工行股份

路透香港1月28日 - 据一位了解此交易的消息人士周一表示,投资银行高盛(GS.N)拟出售所持有的价值约10亿美元的中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)股份.这是继去年4月后高盛再度减持工行持股.