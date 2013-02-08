高盛抢下中石化巨额配股集资案

路透香港2月8日 - 高盛(GS.N)本周令其他投资银行十分眼红,因为高盛在中石化(0386.HK)配售新股的案子中,抢下罕见的独家配售代理权,独占丰厚费用入帐.

中石化此次配售H股金额31亿美元,根据汤森路透资料,这是有史以来日本以外亚洲地区由单一投行经办的最大股权交易案.

这代表这项交易所有相关配售及佣金费用全由高盛独享.

各家投行早已知道中石化计划集资用于海外收购,但最后是由高盛成功赢得这个案子.

根据一名知情人士指出,高盛从这次发股所赚进的总额约有4,000万美元.这将远高于亚洲类似案子的平均费用水准.

"这是一次大胜,而且因为这会影响到投行承销业绩排名,这对高盛是一大提振,因为它是独家代理,"一名曾在香港野村及瑞银工作的离职投行人士称.

投行费用通常是非公开协商,因此很难确定一家银行代理某件金融交易的实际收入.实际费用远高于或低于预期的情况皆有可能.

根据目前的费用水准,上述消息人士所提到的4,000万美元数字,与业界一般行情相去不远.

交易买卖方所付出的券商佣金通常是总金额的0.5-1%,以中石化此案而言,低端大约在3,000万美元.

根据汤森路透/Freeman Consulting的费用估计值,发股方中石化也支付给高盛一笔估计为919万美元的承销费用.

高盛发言人拒绝置评.无法取得中石化发言人回覆.(完)

(编译 蔡美珍; 审校 王冠中)

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