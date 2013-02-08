高盛抢下中石化巨额配股集资案

专访：中国债转股非压降不良“万金油” AMC可担银企桥梁--长城资产
路透北京4月12日 - 中国市场化债转股一推出便成为商业银行应对资产质量下行利器。但国内四大资产管理公司（AMC）之一的长城资产副总裁周礼耀认为，债转股非解决不良资产“万金油”，在此之上还需嫁接资产重组等技术手段才能真正盘活企业，而AMC可起到连接银行与企业的桥梁作用。
路透香港2月8日 - 高盛(GS.N)本周令其他投资银行十分眼红,因为高盛在中石化(0386.HK)配售新股的案子中,抢下罕见的独家配售代理权,独占丰厚费用入帐.
中石化此次配售H股金额31亿美元,根据汤森路透资料,这是有史以来日本以外亚洲地区由单一投行经办的最大股权交易案.
这代表这项交易所有相关配售及佣金费用全由高盛独享.
各家投行早已知道中石化计划集资用于海外收购,但最后是由高盛成功赢得这个案子.
根据一名知情人士指出,高盛从这次发股所赚进的总额约有4,000万美元.这将远高于亚洲类似案子的平均费用水准.
"这是一次大胜,而且因为这会影响到投行承销业绩排名,这对高盛是一大提振,因为它是独家代理,"一名曾在香港野村及瑞银工作的离职投行人士称.
投行费用通常是非公开协商,因此很难确定一家银行代理某件金融交易的实际收入.实际费用远高于或低于预期的情况皆有可能.
根据目前的费用水准,上述消息人士所提到的4,000万美元数字,与业界一般行情相去不远.
交易买卖方所付出的券商佣金通常是总金额的0.5-1%,以中石化此案而言,低端大约在3,000万美元.
根据汤森路透/Freeman Consulting的费用估计值,发股方中石化也支付给高盛一笔估计为919万美元的承销费用.
高盛发言人拒绝置评.无法取得中石化发言人回覆.(完)
(编译 蔡美珍; 审校 王冠中)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月12日 - 中国市场化债转股一推出便成为商业银行应对资产质量下行利器。但国内四大资产管理公司（AMC）之一的长城资产副总裁周礼耀认为，债转股非解决不良资产“万金油”，在此之上还需嫁接资产重组等技术手段才能真正盘活企业，而AMC可起到连接银行与企业的桥梁作用。
路透香港4月12日 - 新加坡华侨银行周三称，分别与上海银行及上实贸易集团签订合作协议，进一步加强与中资银行的合作及深化与中国国有企业的关系。
路透北京4月12日 - 中国国家发展改革委员会称，日前将郑州市、重庆市、长春市、龙岩市纳入中欧区域政策合作案例地区，这是继广州开发区、天津、成都、武汉、汕头等五个地区之后新增的案例地区。