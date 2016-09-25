独家：高盛在日本外亚洲地区的投行岗位将裁撤近30%--消息

欧盟首席谈判代表称应特别关注英退造成的金融稳定风险
路透布鲁塞尔1月14日 - 欧盟的英国退欧事务首席谈判代表巴尼尔(Michel Barnier)周六称，在给予英国金融企业欧盟市场准入前，需要“特别警惕”英国退欧对欧盟金融稳定构成的风险。
路透伦敦9月23日 - 两位知情消息人士对路透表示，高盛(GS.N)在日本以外亚洲地区的300个投资银行工作岗位将裁掉近30%，以应对该地区业务活动的放缓。
消息人士表示，高盛将减少并购(M&A)、股权和债务资本市场交易方面的员工。在亚洲将留下略多于200人的员工。
根据消息人士，多数裁员可能在香港、新加坡和中国进行，这些地区是高盛在亚洲主要的办公据点，目前裁员正在进行中。
高盛发言人不愿置评。
高盛的投资银行营收在第二季减少了11%至17.9亿美元，受到亚洲交易环境低迷所打击。
根据汤森路透的数据，今年迄今亚太区购并交易总价值已降至5,729亿美元，上年同期为7,457亿美元。
高盛在7月时表示，已启动成本削减计划，一年可望省下7亿美元，以因应充满挑战的营收下降局面。
数位消息人士表示，高盛在2015年削减了新加坡投资银行员工人数，从50人降至约35人。
今年有更多人离职，包括了东南亚区董事长Tim Leissner。
高盛在中国的员工人数略多于100人，该行一如其他国外投资银行，受到中国交易量下滑及本地银行的激烈竞争所冲击。(完)
(编译 戴素萍 审校 白云)
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