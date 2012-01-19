高盛第四季获利虽下滑 但远优於市场预期

投资银行业者高盛公布第四季获利下滑56%，因交易及投行业务营收锐减，但该行业绩仍优於分析师预期；近几周来分析师纷纷下调对高盛财报的预估。 这家资产居华尔街之冠的银行业者公布第四季获利9.78亿美元，每股获利(EPS)为1.84美元，低於上年同期的22亿美元及3.79美元。 汤森路透I/B/E/S数据显示，分析师平均预计高盛第四季EPS为1.24美元。 高盛在公布财报後，盘前股价上涨1.4%至99美元。路透