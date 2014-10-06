高盛预估布兰特原油中期底部为每桶90美元

路透伦敦10月3日 - 高盛(Goldman Sachs)预估布兰特原油LCOc1中期底部在每桶90美元，此一全球原油指标当周下滑至2012年6月以来新低。

高盛在当周公布的两项报告中，维持布兰特原油12个月估值于每桶100美元，但表示“如果需求成长持续不振，我们的预估有偏向下行的风险。”

高盛表示，布兰特原油价格的新底部，是以石油输出国组织(OPEC)预算损益平衡的每桶95美元均价为基础。

美国页岩油产量增加，利比亚、伊朗与尼日利亚产油中断情况缓解， 令油价进一步面临多重压力。

“尽管我们对每桶100美元的信念消退，但仍不致促使我们改变预估，尤其是无具体迹象显示全球经济成长将相继加速。”

高盛引述自家期权分析师John Marshall的话表示，投资人“似乎认为近期油价的跌势，将近一半是美元走强所导致。”(完)

(编译 陈宗琦；审校 龚芳)

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