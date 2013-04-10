高盛修改布兰特及美国原油期货交易建议

路透伦敦4月9日 - 高盛修改了一项石油期货交易建议，称美国石油供应向平衡状态调整的时间要长于先前预期。

高盛驻纽约分析师Stefan Wieler在4月8日一份报告中建议客户，买入美国轻质原油期货9月合约，卖出布兰特原油期货9月合约。

原先的建议是用同样策略操作6月合约。

布兰特原油期货较美国原油期货自2010年中期以来一直保持升水，很大程度上反映了美国中西部原油供应过剩的情况，尤其是在原油期货交割地库欣。

但今年以来这个升水大幅缩窄，从2月的逾23美元高位降至约每桶11.50美元。

高盛称，两者价差缩窄是因为美国中部地区供应过剩情况在减轻，并称这一过程还将在接下来一段时间内持续。

“我们认为库欣供应将从5月底开始大幅转变，将导致库存大幅下滑，从而给布兰特和美国原油期货价差带来进一步缩窄的压力，”高盛称。

“但是，自从我们1月做出更新以来又发生很多事件，影响了并将继续影响到库欣供应情况。”

高盛称，美国国内生产和基础设施可能发生改变，意味着这两种期货会比预期更久的保持窄价差。

“因此，我们将当前做多6月13日到期NYMEX原油期货并做空6月13日到期布兰特原油期货的建议，改为做多9月13日到期NYMEX原油期货并做空9月13日到期布兰特原油期货。”(完)

(编译 程琳; 审校 侯向明)

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