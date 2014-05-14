高盛将大宗商品配置升为中性 调高铝铜等金属价格预估

路透5月14日 -高盛将12个月大宗商品配置由减码(under weight)上调为中性(neutral)，因预期全球经济将加速成长，同时基本金属前景优于先前预估。

高盛调高铝、铜及锌的12个月(至2015年4月止)的价格预估，尽管该公司假设近期金属市场将持续疲软。

高盛将12个月铝价预估从每吨1,750美元调高至1,900美元，称预期部分中国炼厂将关闭，并称在这波全球铝市景气循环中，2014年可能是供过于求的最后一年。

高盛将12个月铜价预估从每吨6,200美元调高至6,600美元，因预期中国以外的需求逐步好转。

高盛表示，如果房地产销售不出现回升，则中国铜需求预估有下滑风险。高盛预计2014年中国铜需求增长6%，2015年预估增长5%。

高盛表示，布兰特原油期货价格一直呈区间波动，因地缘政治风险带来的多空影响交错。利比亚石油产出仍非常低，不过外界猜测该国产量可能大增；而乌克兰紧张情势升级没有对原油流动产生影响。

“我们的供求基本前景继续显示，全球石油平衡状况温和减弱，因此油价将小幅下降，预计2014年底布兰特油价为每桶105.0美元。”

高盛预计2015年4月布兰特油价为100.0美元。

贵金属方面，高盛预计金价下滑，因美国经济活动升温。高盛维持12个月金价预估为每盎司1,050美元不变。

高盛预计，S&P GSCI指数12个月回报率为负2.2%。(完)

(编译 张明钧/杜明霞；审校 艾茂林/田建华)

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