高盛将大宗商品配置升为中性 调高铝铜等金属价格预估

现代汽车称获利将逐渐回升 但在中国市场仍举步维艰（更新版）
路透首尔4月26日 - 韩国现代汽车预计获利将逐渐回升，因利润率较高轿车的销售帮助减轻了在美国召回汽车及中国营收下滑的影响；该公司之前公布第一季获利下降21%，降幅小于预期。
路透5月14日 -高盛将12个月大宗商品配置由减码(under weight)上调为中性(neutral)，因预期全球经济将加速成长，同时基本金属前景优于先前预估。
高盛调高铝、铜及锌的12个月(至2015年4月止)的价格预估，尽管该公司假设近期金属市场将持续疲软。
高盛将12个月铝价预估从每吨1,750美元调高至1,900美元，称预期部分中国炼厂将关闭，并称在这波全球铝市景气循环中，2014年可能是供过于求的最后一年。
高盛将12个月铜价预估从每吨6,200美元调高至6,600美元，因预期中国以外的需求逐步好转。
高盛表示，如果房地产销售不出现回升，则中国铜需求预估有下滑风险。高盛预计2014年中国铜需求增长6%，2015年预估增长5%。
高盛表示，布兰特原油期货价格一直呈区间波动，因地缘政治风险带来的多空影响交错。利比亚石油产出仍非常低，不过外界猜测该国产量可能大增；而乌克兰紧张情势升级没有对原油流动产生影响。
“我们的供求基本前景继续显示，全球石油平衡状况温和减弱，因此油价将小幅下降，预计2014年底布兰特油价为每桶105.0美元。”
高盛预计2015年4月布兰特油价为100.0美元。
贵金属方面，高盛预计金价下滑，因美国经济活动升温。高盛维持12个月金价预估为每盎司1,050美元不变。
高盛预计，S&P GSCI指数12个月回报率为负2.2%。(完)
(编译 张明钧/杜明霞；审校 艾茂林/田建华)
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