高盛建议作空黄金 近期因经济忧虑而录得的涨幅过高

路透新加坡2月16日 - 投资银行高盛称，投资者应作空今年表现最佳的资产之一黄金。高盛认为，近期黄金因全球经济状况忧虑而录得的涨幅过高。

今年迄今金价已上涨约13%，因对负利率的担心及其对银行业的影响，令投资者抛售股票，到黄金中避险。

对中国经济状况的担心及对美国经济衰退的忧虑，帮助金价创下数年来最大涨幅之一，上周金价就触及每盎司1,260.60美元的一年高位。

但高盛称，金价将回调。

“对中国因素、石油和负利率的担心在黄金和其他金融市场可能已被夸大，”高盛在周一的研究报告中称。

“我们建议透过高盛商品价格指数(GSCI)的展期指数作空黄金，”该报告称。

高盛预计三个月后金价将降至每盎司1,100美元，一年后跌至1,000美元。

金价已回吐近期部分涨幅，周二早盘跌破每盎司1,200美元，受股市反弹影响。

高盛称，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能将进一步升息，将令金价承压，尽管近期市场臆测美联储可能将依靠负利率来刺激经济。

该投行在研究报告中称，金价不太可能获得黄金头号消费国--中国的支撑，中国不大可能出现大量实货需求。

中国对金价涨势已显示出悲观态度，周一结束春节长假后即抛售黄金，春节后的黄金需求料将下降。(完)