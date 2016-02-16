高盛建议作空黄金 近期因经济忧虑而录得的涨幅过高

中国去年四季度就业市场向好 过剩产能行业严峻形势缓解--智联
路透上海1月19日 - 中国智联招聘周四发布去年四季度就业形势报告，得益于中国各项经济指标稳中有进的利好环境，四季度中国就业市场态势向好，能源和采掘等过剩产能行业的严峻就业形势亦有所缓解。
路透新加坡2月16日 - 投资银行高盛称，投资者应作空今年表现最佳的资产之一黄金。高盛认为，近期黄金因全球经济状况忧虑而录得的涨幅过高。
今年迄今金价已上涨约13%，因对负利率的担心及其对银行业的影响，令投资者抛售股票，到黄金中避险。
对中国经济状况的担心及对美国经济衰退的忧虑，帮助金价创下数年来最大涨幅之一，上周金价就触及每盎司1,260.60美元的一年高位。
但高盛称，金价将回调。
“对中国因素、石油和负利率的担心在黄金和其他金融市场可能已被夸大，”高盛在周一的研究报告中称。
“我们建议透过高盛商品价格指数(GSCI)的展期指数作空黄金，”该报告称。
高盛预计三个月后金价将降至每盎司1,100美元，一年后跌至1,000美元。
金价已回吐近期部分涨幅，周二早盘跌破每盎司1,200美元，受股市反弹影响。
高盛称，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能将进一步升息，将令金价承压，尽管近期市场臆测美联储可能将依靠负利率来刺激经济。
该投行在研究报告中称，金价不太可能获得黄金头号消费国--中国的支撑，中国不大可能出现大量实货需求。
中国对金价涨势已显示出悲观态度，周一结束春节长假后即抛售黄金，春节后的黄金需求料将下降。(完)
(编译 于春红; 审校 高琦)
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路透北京1月19日 - 对于中国资本外流的形势，法兴银行全球汇率策略主管Kit Juckes周四称，未来美元流动性还会偏紧，美元还会进一步走强，而中国正在从资本流入转向资本流出，中国政府则正在试图令资金流出维持一个缓慢且比较温和的速度，以维持汇率回到正常状态。
路透上海1月19日 - 胡润研究院周四发布中国千万富豪品牌调查报告称，在千万富豪中不考虑移民的比例已连续三年上涨，达到有调查以来的新高；而地产重新成为高净值人群最主要的个人投资方向。