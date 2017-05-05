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国际财经 | 2017年 5月 5日 星期五 15:01 BJT

高盛CEO布兰克梵称伦敦可能会因英国退欧停滞不前--BBC

路透伦敦5月5日 - 据英国广播公司(BBC)报导，高盛(GS.N)首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)表示，伦敦金融中心可能会因英国退欧给金融服务企业带来的动荡而停滞不前。

当英国广播公司(BBC)问到过去30年伦敦的长期扩张趋势是否会逆转时，布兰克梵表示，“我不认为这个趋势会完全逆转。”

“它会停滞不前，也许还会有一点退步，这取决于很多我们无法确定的事，我知道当前没有确定性，”布兰克梵说。

布兰克梵说，一旦英国退欧协议达成，高盛希望有一个至少“几年”的执行期。

他说，高盛制定有“应急计划”，根据谈判结果调动人员。(完)

(编译 王颖；审校 汪红英)

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