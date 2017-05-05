高盛CEO布兰克梵称伦敦可能会因英国退欧停滞不前--BBC

英国央行报告称消费者面临的通胀压力上升 但企业投资稳健
路透伦敦6月21日 - 英国央行的报告周三指出，消费者面临的通胀上升压力越来越大，但企业的投资计划增强，而且英镑疲弱正在刺激出口。
路透伦敦5月5日 - 据英国广播公司(BBC)报导，高盛(GS.N)首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)表示，伦敦金融中心可能会因英国退欧给金融服务企业带来的动荡而停滞不前。
当英国广播公司(BBC)问到过去30年伦敦的长期扩张趋势是否会逆转时，布兰克梵表示，“我不认为这个趋势会完全逆转。”
“它会停滞不前，也许还会有一点退步，这取决于很多我们无法确定的事，我知道当前没有确定性，”布兰克梵说。
布兰克梵说，一旦英国退欧协议达成，高盛希望有一个至少“几年”的执行期。
他说，高盛制定有“应急计划”，根据谈判结果调动人员。(完)
(编译 王颖；审校 汪红英)
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