高盛设定明年底指数目标 中国A股潜在回报好於H股

新闻稿：中国仍是全球发展最快的资产证券化市场之一--标普
香港，2017年3月1日—资产证券化在中国将可能成为更常规的融资渠道，标普全球评级在2月27日发布的报告《中国资产证券化市场将在2017年保持稳定》中如是表示。
路透香港12月4日电---投行高盛周二称,根据该行设定2013年底中国沪深300指数.CSI300和恒生国企指数.HSI的目标,较现水平分别约有29%及19%的上升空间,反映出A股潜在回报好於H股.
今年以来中国A股大幅跑输H股,而A股近日跌势加剧,沪综指.SSEC今天再创近47个月盘中新低,之後出现小幅反弹.
高盛亚太区首席策略分析师慕天辉在记者会上称,相信随着中国经济增长以及企业盈利出现改善,政策方向渐趋明确以及新股上市阴霾得到消除,A股将会出现反弹,并跑赢H股.
"相信A股将出现拐点,但不能对时间点上作出确切预测."他说.
高盛设定明年底沪深300指数目标为2,750点,恒生国企指数目标则为12,500点.沪深300指数周二收升1.07%,报2,131.4729点,今年以来累计跌逾9%.恒生国企指数升0.62%,报10,523.89点,今年以来累计涨近6%.
高盛亚洲/香港策略分析师刘劲津称,该行设定明年底恒生指数.HSI目标为25,000点,较现水平约有15%上升空间.虽然港股的基本面良好,惟今年以来港股跑赢H股,并有56%溢价,故短期未必会有更好的表现.
恒生指数周二收升0.15%,报21,799.97点,今年以来累计升逾18%.(完)
--记者 雷美珍; 审校 曾祥进
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