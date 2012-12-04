高盛设定明年底指数目标 中国A股潜在回报好於H股

中金预计中国2017年经济增长目标设在6.5-7% 赤字率维持在3%

路透北京2月27日 - 中国大型投行--中金公司周一发布报告，前瞻即将召开的2017年两会（全国人大和政协会议），中金预计2017年经济增长目标设定在6.5-7%的区间，和去年持平；财政赤字率目标亦维持去年3%的水平。