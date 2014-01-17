高盛花旗第四季债券交易营收大幅下滑 仍坚守固定收益业务

图为在纽交所内工作的高盛交易员Dennis Maguire，摄于2014年1月15日。 REUTERS/Brendan McDermid

路透1月16日 -高盛集团(GS.N)和花旗集团(C.N)第四季债券交易营收大幅下滑，对这两家固定收益市场的领军机构是个沉重打击。

它们在固定收益市场的表现逊于摩根大通(JPM.N)和美国银行(BAC.N)，显示债市交易量受到价格下跌的抑制，一些银行的损失将较为严重。

Bahl & Gaynor Investment Counsel分析师Matt McCormick表示，“最近在债市交易你必须反应敏捷。如果你押错了宝，就会在业绩中反映出来，而2014年获利将更为艰难。”

高盛周四公布第四季获利下滑21%，因固定收益产品交易收入减少，首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)形容公司面临颇具挑战性的环境。其股价收低2%至175.17美元。

花旗集团周四亦公布了业绩。该行表示，其债券交易营收第四季下滑15%至23.3亿美元，其认为“当前的交易环境充满挑战”。花旗股价下跌4.3%至52.60美元。

与这两家银行形成鲜明对比的是，摩根大通(JPM.N)的债券交易收入增长1%，美国银行(BAC.N)的债券交易收入亦上升16%。

确实，如果市场对资产的定价失当，一家银行的债券交易收入下滑可能是其自律的表现。

当一位分析师在高盛电话会议上质问为什么其它银行的债券交易份额能够明显增长时，首席财务官HarveySchwartz回答道，“(我们)总是优先考虑风险管理，而不是市场份额等事情。”

花旗集团首席执行官高沛德指出，当美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始削减购债计划时，该行已决定减少在新兴市场的曝险。

“我们在下半年就决定了要降低风险，”高沛德称。

不过，第四季财报欠佳仍可能让人质疑：为何高盛和花旗集团等银行不加快削减在固定收益、外汇和大宗商品等领域的债券交易业务。这项业务成为金融危机后出台的许多新监管规定的目标，例如美国的多德-弗兰克金融改革法案以及巴塞尔III全球资本和杠杆规定。

这些新监管规定旨在让市场变得更加安全，不过这也让银行获利减少。此前，华尔街毫无节制地追求获利曾致使金融体系在2007和2008年濒临崩溃。

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**坚守固定收益业务**

许多固定收益、外汇和商品交易业务复杂且依赖大量的资本。多年来，这些业务为华尔街带来了巨额收益，银行业者大量借入资金，并将这些业务锁定的资本降至最低。

例如在2009年的高峰期，固定收益交易营收占高盛整体营收的48%。在2013年第四季，占比降至25.3%。

一些银行认为，由于营收占比下降，因此需要对其固定收益业务进行较大的调整。

但咨询公司和银行人士称，华尔街许多机构仍不会缩减其交易业务。他们在等待对手首先后撤。对于坚守的机构来说，他们期望债券交易竞争减弱使获利更为丰厚。

高盛财务长Schwartz在电话会议中称，“非常满意”固定收益业务，希望随着竞争者退出而从中受益。

贝莱德(BLK.N)执行长Larry Fink周四在电话会议中称，债市可能正在经历一个疲弱阶段，但很难被抛弃。投资者需要固定收益产品来满足自身的各种需求。

**其它业务不乏亮点**

在债券交易继续承压之际，股票和资产管理等其他业务则帮助抵消其影响。

股票业务方面，客户股票交易给高盛带来的营收锐降22%至5.98亿美元，尽管股市创下新高。但随着更多企业进入市场融资，股票承销收入翻一番至6.22亿美元。股票自营业务收入跳涨25%至14亿美元。

股市反弹也给高盛投资管理业务带来帮助，推动该业务营收增加5%至16亿美元。

花旗股票承销收入大增73%至2.82亿美元，并购咨询业务营收增加29%至2.66亿美元。

花旗经特别项目调整后整体获利提高21%，因其削减成本并提取坏账拨备资金，不过业绩仍不及分析师预期，主要原因在于债券交易业务疲软。(完)

(编译 张荻/许娜/李爽 审校 张涛/郑茵)

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