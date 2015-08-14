高盛出售哥伦比亚煤矿部门 完成实货商品资产剥离计划

路透纽约8月13日 - 私人拥有的煤炭企业Murray Energy周四表示，高盛(GS.N)已将旗下备受争议的哥伦比亚煤矿部门卖给自己。此交易标志着高盛剥离实货商品资产的计划完成。

总部位于俄亥俄州的Murray Energy发表声明称，其已收购了高盛的哥伦比亚自然资源公司(Colombia Natural Resources)。后者拥有两座露天矿、三座未开发矿、以及一个港口和多辆轨道车等其它基础设施。

Murray并未透露与高盛的交易条款，高盛发言人拒绝就售价置评。

最近几年，高盛和摩根士丹利(MS.N)遭受沉重的政治和监管压力，要求其剥离具有风险的大宗商品业务，尤其是涉及资产所有权的业务。高盛去年出售了一项金属仓储业务，并准备削减铀业务。(完)

(编译 许娜；审校 孙茉莉)

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