高盛上调未来两年炼焦煤价预估 因中国限产政策推高煤价

路透9月23日 - 高盛大幅调高了对未来两年炼焦煤的价格预估，此前中国短缺令今年煤价疯涨，这种情况应能使从莫桑比克到美国的闲置煤矿重新投产。

为应对煤炭过剩问题，中国今年早些时候对国内煤矿实行276天限产政策，造成煤炭严重短缺，1-8月中国炼焦煤进口量增加18%。

澳洲优质硬焦煤现货价格今年激升164%至周四的每吨206.40美元，在高盛追踪的大宗商品里表现最佳。

高盛将对澳洲昆士兰出产的优质硬焦煤2017年价格预估上调64%至每吨135美元，并将2018年预估提高47%至每吨125美元。

“我们认为，中国政府政策对全球市场的影响，将持续到产量恢复之后很久，”高盛分析师Christian Lelong和Callum Bruce在报告中写道。(完)