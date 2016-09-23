高盛上调未来两年炼焦煤价预估 因中国限产政策推高煤价

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透9月23日 - 高盛大幅调高了对未来两年炼焦煤的价格预估，此前中国短缺令今年煤价疯涨，这种情况应能使从莫桑比克到美国的闲置煤矿重新投产。
为应对煤炭过剩问题，中国今年早些时候对国内煤矿实行276天限产政策，造成煤炭严重短缺，1-8月中国炼焦煤进口量增加18%。
澳洲优质硬焦煤现货价格今年激升164%至周四的每吨206.40美元，在高盛追踪的大宗商品里表现最佳。
高盛将对澳洲昆士兰出产的优质硬焦煤2017年价格预估上调64%至每吨135美元，并将2018年预估提高47%至每吨125美元。
“我们认为，中国政府政策对全球市场的影响，将持续到产量恢复之后很久，”高盛分析师Christian Lelong和Callum Bruce在报告中写道。(完)
(编译 王琛；审校 艾茂林)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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